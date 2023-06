Banconote da 20 euro false, come riconoscerle

Le banconote da 20 euro falsificate sono tra quelle più oggetto di contraffazione, è importante essere in grado di riconoscerle individuando particolari simboli.

Banconote contraffatte, osserva i segni distintivi

Essere le vittime inconsapevoli di destinatari di banconote false è sicuramente tra le preoccupazioni più comuni al giorno d’oggi.

Ogni volta che abbiamo a che fare con banconote strappate, leggermente sgualcite, con particolari scritte o dalla consistenza della carta diversa dal solito, nella nostra testa iniziano a suonare numerosi campanelli di allarme.

È importante sapere come tra le banconote contraffatte, la nostra 20 euro rientra sicuramente tra quelle a maggior rischio di falsificazione.

Inoltre, con lo sviluppo di tecnologie sempre più elaborate e raffinate, al giorno d’oggi, la produzione di banconote false non risulta essere un compito troppo complesso come poteva esserlo in passato.

Al fine di limitare i rischi di contraffazione, la Banca Centrale Europea (BCE), ha messo in atto una serie di misure preventive.

Misure atte a facilitare alle persone il riconoscimento di banconote false e al contempo rendere più complicato per i falsari il lavoro di falsificazione.

È infatti comune trovare sulle banconote di ogni tipo segni distintivi come: ologrammi, tecniche di stampa diverse e particolari, la presenza di filigrane, e così via.

Attualmente la BCE ha introdotto un nuovissimo segno di riconoscimento sulla parte frontale della banconota.

Si tratta di una piccolissima immagine di un verde brillante, frutto della combinazione tra il simbolo dell’euro e il numero 20.

Il Governo e la BCE raccomanda la massima attenzione sul riconoscimento preventivo di banconote false.

Esse non rappresentano esclusivamente un problema della persona che viene raggirata ma un vero e proprio rischio per tutto il nostro sistema finanziario.

È importante, ogni volta che ci troviamo a contatto con una nuova banconota, prendersi un momento per esaminarla con attenzione, ed individuarne i rispettivi simboli distintivi.

Nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad una banconota contraffatta, bisognerà comunicarlo immediatamente alle autorità competenti che svolgeranno le opportune indagini di ricerca.

Per risolvere la questione di falsificazione e contraffazione è, infatti, necessaria la collaborazione e partecipazione di ognuno.