La nuova auto elettrica pensata da Electreon è in grado di percorrere quasi 2.000 km senza mai fermarsi. Il record di km raggiunti è stato possibile grazie ad una strada progettata per ricaricare in modalità wireless i veicoli.

La startup israeliana Electreon ha ufficializzato che abbiamo a che fare con un nuovo record mondiale per tempo e distanza più lunghi percorsi da un veicolo elettrico per passeggeri. Tutto impiegando poco più di 100 ore per un totale di 1.942 chilometri. L’impresa è stata portata a termine utilizzando una Toyota RAV4 appositamente rivisitata, su una pista dotata della tecnologia Wireless Electric Road di Electreon.

La startup afferma che la sua tecnologia può risolvere alcune delle problematiche fondamentali che comporta l’adozione diffusa di veicoli elettrici, tra cui problemi con l’autonomia, i tempi di ricarica lenti e le dimensioni della batteria. Sono stati coinvolti 56 conducenti diversi per testare la combo strada con tecnologia wireless e auto elettrica. Il veicolo si fermava solo momentaneamente per passare da un conducente all’altro. Electreon prevede di sviluppare la sua tecnologia per la ricarica wireless insieme a Toyota, dopo aver firmato un accordo a marzo.

Electreon stabilisce nuovo record con auto elettrica ricaricata in modalità wireless

“Questa partnership renderà la ricarica wireless accessibile a una vasta e diversificata gamma di conducenti. Dimostrerà i numerosi vantaggi della ricarica wireless come soluzione economica e pulita per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché un catalizzatore nella riduzione dell’impronta di carbonio”. I veicoli elettrici top di gamma attualmente in produzione hanno un’autonomia di poco superiore ai 500 km. Anche se, alcuni prototipi hanno già superato la soglia dei 1.000 km. L’anno scorso, una Mercedes elettrica ha percorso un lungo tragitto dalla Germania al Regno Unito con una singola carica.

La Mercedes Vision EQXX ha battuto il proprio record di efficienza di 1.202 km in un viaggio su strada da Stoccarda (Germania) a Silverstone (Regno Unito). L’ha fatto con una singola carica della batteria. La Vision EQXX ha completato il viaggio da record in sole 15 ore, utilizzando una batteria che ha la stessa capacità di una Tesla Model S. È improbabile che tutto ciò sia prodotto in massa a causa dei costi di realizzazione. Tuttavia, i recenti progressi potrebbero vedere l’autonomia dei veicoli elettrici commerciali aumentare in modo significativo.

Una startup di batterie con sede in Cina ha annunciato all’inizio di questo mese che mirava a diventare la prima azienda al mondo a produrre in serie batterie per veicoli elettrici con un’autonomia di 1.000 km. Ciò grazie a un innovativo design al litio-manganese-ferro-fosfato. Altre società stanno anche lavorando su strade elettrificate per disporre della ricarica wireless, in particolare la Svezia intende farlo entro il 2045.