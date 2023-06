Android Auto sta diventando sempre di più il cuore pulsante di qualsiasi vettura, un sistema di infotainment decisamente completo, ricco di funzioni e di possibilità di utilizzo, a prescindere dal modello di automobile di cui l’utente è effettivamente in possesso.

Il futuro è decisamente alla portata del consumatore, poiché al giorno d’oggi si parla della possibilità, offerta direttamente ai produttori, di mettere mano al codice sorgente di Android Auto, permettendo loro di modificarlo a piacimento, rendendolo così il più vicino possibile alle proprie esigenze, adattandolo alla porzione di utenza a cui è destinata una vettura specifica.

Android Auto, grandissime novità vi attendono

Tra i vari aggiornamenti che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, troviamo innanzitutto la presenza di Google Assistant, finalmente sarà possibile controllare Android Auto con la propria voce, riuscendo così a non essere costretti a toccare fisicamente il display per il controllo e gli input (anche se nella maggior parte delle vetture è già presente un assistente vocale).

Molto interessante è anche il servizio GameSnacks, molto in voga nell’ultimo periodo, che permetterebbe di accedere ad alcuni giochi, da utilizzare appunto sul display della vettura, tra cui spiccano Solitaire FRVR, oppure anche Beach Buggy Racing 2 ed anche My Talking Tom Friends. Le novità non terminano qui, secondo le prime indiscrezioni, Android Auto vedrà presto l’integrazione anche di Microsoft Teams, Zoom e Webex, permettendo così al consumatore finale di partecipare alle conferenze stando seduto sul sedile della propria vettura.