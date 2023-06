Amazon Key, la nuova invenzione permette ai corrieri di consegnare il pacco anche se non sei a casa

Amazon sta espandendo la propria presenza in diversi settori di business al di là dell’e-commerce. Recentemente, l’azienda fondata da Jeff Bezos ha presentato Amazon Key, un sistema di videosorveglianza e una serratura intelligente che consentono la consegna di merci anche quando il destinatario non è presente in casa o in ufficio.

Amazon Key: la collaborazione con Blink, Ring e Alexa

Amazon Key permette a un corriere autorizzato da Amazon di consegnare i pacchi anche in assenza del destinatario, lasciandoli all’interno dell’abitazione o dell’ufficio. Tuttavia, la scoperta di alcune vulnerabilità nel sistema Key ha sollevato seri dubbi sulla sicurezza del sistema, come il blocco della smart cam e l’accesso non autorizzato. Tuttavia va anche detto che Amazon ha successivamente risolto tutte le lacune scoperte nel sistema Key.

Probabilmente, anche a causa di questi problemi e per rafforzare la propria offerta nel settore della videosorveglianza e della sicurezza domestica, Amazon ha recentemente acquisito Ring per una cifra di 1 miliardo di dollari. Ring è un’azienda specializzata nella progettazione e commercializzazione di campanelli intelligenti e videocamere di sicurezza. Questa acquisizione segue quella di Blink, un’altra azienda produttrice di videocamere smart.

Inizialmente, è probabile che Ring continui a operare in modo indipendente, ma i suoi prodotti verranno integrati con Alexa, l’assistente digitale di Amazon. Ring svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare il servizio Amazon Key, consentendo un maggiore controllo e monitoraggio della consegna dei pacchi. L’integrazione di Alexa con i prodotti di Ring permetterà agli utenti di gestire e controllare i dispositivi di sicurezza attraverso comandi vocali.

Con queste nuove acquisizioni e integrazioni, Amazon sta chiaramente puntando ad espandere la sua presenza nel settore della sicurezza domestica e a offrire ai clienti soluzioni più complete e convenienti. La società continua a dimostrare la propria volontà di diversificare il proprio business al di là del tradizionale e-commerce, cercando di offrire una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi innovativi.