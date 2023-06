I nuovi aggiornamenti di WhatsApp sembrano voler rivoluzionare completamente l’applicazione di messaggistica istantanea, andando difatti a ridurre al massimo la distanza, in termini di funzioni effettivamente fruibili, venutasi a generare nei confronti di Telegram.

E’ proprio quest’ultima la rivale da battere, una realtà che nel tempo ha convinto oltre 700 milioni di utenti al download ed il suo utilizzo, mantenendo comunque elevati gli standard di sicurezza. Meta, proprietaria di WhatsApp, sta lavorando duramente per accorciare le distanze, ha rilasciato tanti aggiornamenti (ultimi la possibilità di modificare i messaggi o anche creare chat private), ma cosa manca all’app per fare il salto di qualità definitivo?

WhatsApp, gli aggiornamenti sono perfetti

Il futuro di WhatsApp è costellato di nuove funzioni e di aggiornamenti decisamente interessanti che vi aiuteranno non poco nelle operazioni quotidiane; tutto ha inizio con l’introduzione di importanti migliorie riguardanti la gestione dei gruppi, per essere poi seguite a ruota da alcune modifiche allo Stato, con l’obiettivo di renderlo più simile a ciò che troviamo oggi su Instagram.

Gli utenti però stanno aspettando una funzione in particolare, già presente su Telegram, i cosiddetti messaggi effimeri, ovvero messaggi con autodistruzione. In altre parole sarà possibile avviare chat sulle quali impostare un timer al termine del quale il messaggio coinvolto verrà cancellato definitivamente. In questo modo si pone particolarmente l’accento sulla privacy, impedendo anche al destinatario di effettuare uno screenshot del suddetto. Un piccolo cambiamento che però permette di stare decisamente più tranquilli.