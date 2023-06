WhatsApp, due novità incredibili con i nuovi aggiornamenti che battono Telegram

WhatsApp sta facendo di tutto per correre più veloce della concorrenza, la quale non è mai andata così forte. Il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo sta dando grandi miglioramenti al suo pubblico, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti riportati.

A parlare in anteprima sono sempre le versioni beta di WhatsApp, le quali sono adibite al testing delle nuove funzioni pensate dagli sviluppatori. Proprio durante gli ultimi giorni si sta parlando insistentemente di alcune novità che WhatsApp potrebbe a breve implementare in pianta stabile. Queste sono attualmente in fase di test per cui bisognerà attendere ancora un po’, ma sono ormai date per certe.

WhatsApp introduce la condivisione dello schermo in chiamata e il multi-dispositivo per iOS

Per la felicità di tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp per lavoro o magari per motivazioni legate al mondo dell’istruzione, sta per arrivare una grande novità. La nota applicazione di messaggistica istantanea infatti è pronta ad introdurre la condivisione dello schermo durante una chiamata o videochiamata. Ciò significa che mentre si parla al telefono sarà possibile mostrare il contenuto del proprio schermo, che sia un’immagine, un video o una presentazione.

Non è però questa la sola novità, visto che ne è arrivata un’altra davvero interessante: gli utenti iOS possono accogliere la modalità multi-dispositivo. A breve arriverà infatti anche per loro la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea. Ricordiamo che non sarà necessario disconnettere il proprio profilo WhatsApp primario dallo smartphone originale. Potrete continuare ad utilizzarlo insieme ad altri iPhone.