WhatsApp, arriva la grande novità per gli utenti iOS di Apple

Sta per arrivare un nuovo aggiornamento da parte di WhatsApp, il quale riguarderà gli utenti iOS.

La modalità per utilizzare più dispositivi in contemporanea con un solo account e quindi pronta a fare il suo esordio sulla piattaforma di Cupertino.

WhatsApp, la funzione multi-dispositivo arriva anche per i device del mondo iOS

Più precisamente la funzionalità verrà portata a tutti gli utenti iOS dalla nuova versione 23.10.76. Sarà quindi questa una delle più attese in assoluto, la quale consentirà di utilizzare il proprio account WhatsApp su due o più iPhone in contemporanea, tutti collegati ad un profilo principale.

WhatsApp infatti non aveva mai specificato che la funzionalità, sebbene fosse arrivata in maniera ufficiale, non era mai stata disponibile per il sistema operativo di Apple. Solo gli utenti con Android hanno potuto beneficiare della cosiddetta Companion Mode.

A seguire ecco il changelog ufficiale per quanto concerne la versione 23.10.76 di Whatsapp per piattaforma iOS: