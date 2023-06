Vodafone Special, la promo da 150GB non è mai costata così poco

La scelta di un gestore telefonico mobile passa spesso attraverso alcuni canoni che gli utenti reputano fondamentali. Ovviamente questi riguardano la qualità del servizio, la quantità dei contenuti che l’offerta di quel gestore mette a disposizione e soprattutto il prezzo mensile, il quale dovrebbe durare quanto più possibile per soddisfare le aspettative. Oltre ai grandi gestori virtuali che sembrano aver preso il controllo del mercato della telefonia, ecco un vecchio baluardo che non sembra perdere terreno. Stiamo parlando di Vodafone, azienda che non solo in Italia riesce a sviluppare il suo potenziale basato sulla qualità.

Le promo del gestore colorato di rosso sono infatti le più attese del pubblico, il quale spera sempre in un prezzo diminuito rispetto al passato. A quanto pare tutto ciò sarebbe accaduto ancora una volta, proprio per volontà di Vodafone. Il provider ha ritenuto opportuno infatti abbassare il prezzo delle promo mobili, in modo da mettere in difficoltà proprio i provider virtuali. Una promo in particolare starebbe rubando la scena a tutti.

Vodafone: torna la Special 150 con tutto incluso nel prezzo, ecco quanto costa e come pagare poco

Il titolo ha già svelato qual è l’offerta più vantaggiosa che Vodafone offre in questo momento. La Special 150 mette a disposizione il meglio per pochi euro mensili, soprattutto grazie al servizio Smart Pay.

Utilizzando questa soluzione per il pagamento, ecco un prezzo mensile pari a 7,99 € al mese. All’interno della promo gli utenti troveranno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori ma soprattutto 150 giga per navigare in 4G+.