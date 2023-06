Unieuro mette un freno alla crescita delle rivali con il lancio di una campagna promozionale veramente folle, e condita con prezzi decisamente più bassi del normale, i quali riescono ad invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

I prezzi da Unieuro sono decisamente più bassi del normale, con la possibilità comunque di accedere agli stessi stando comodamente seduti sul divano di casa propria, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Da notare, infatti, che sono esenti le spese di spedizione per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro è fuori di testa, ecco gli sconti del volantino

La spesa da Unieuro è pronta a ridurre di molto il prezzo finale, data la presenza di un volantino sottoCosto più unico che raro, mediante il quale riuscire ad avere libero accesso ad un risparmio incredibile fino al 4 giugno 2023. Gli utenti che vorranno acquistare nuovi smartphone, troveranno assolutamente pane per i propri denti, con una miriade di prodotti in promozione, tra cui modelli entro i 500 euro di spesa, come Redmi 9C, TCL 40Se, Redmi Note 12, Realme 10 o anche Realme C33 (senza dimenticarsi di Xiaomi 12).

Volendo invece puntare molto più in alto, il risparmio raggiunge livelli incredibili nel momento in cui si vorranno acquistare anche Samsung Galaxy S23, prodotto da 779 euro, oppure il foldable che tutti vorrebbero avere, il Galaxy Z Flip4, disponibile oggi a soli 679 euro. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, vi attendono nel periodo da Unieuro.