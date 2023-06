Ci sono delle sere che l’aspirazione massima, dopo una stancante giornata di lavoro, è quella di rilassarsi sul proprio divano e godersi alla televisione un film o un programma TV preferito.

Per poter ascoltare al meglio l’audio del programma che stiamo guardando non c’è niente di meglio di una bella Soundbar, poi se è anche scontata come nel nostro caso meglio ancora!.

Samsung Sounbar scontata su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi della Soundbar Samsung modello HW-B530/ZF, in offerta sulla piattaforma Amazon. Quest’ultima si compone di due pezzi: l’altoparlante centrale e di un subwoofer che si connette tramite Bluetooth, per una potenza totale di 360W. A fare la differenza sono le tane tecnologie sviluppate da Samsung per ottimizzare il suono in base al contenuto che stiamo vedendo.

Questa ottima Soundbar Samsung oggi la troviamo in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben il 12% ed è uno dei prodotti più venduti negli ultimi giorni nella sua categoria. Grazie alle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual X si hanno tutti gli strumenti giusto per creare un suono tridimensionale che riempie lo spazio, anche in altezza. Sembrerà veramente di essere al cinema. La soundbar è composta da una cassa centrale e da un subwoofer che si collega in modalità wireless.

La qualità dei bassi è eccezionale e si raggiunge una potenza massima di ben 360W. Attivando la Night Mode sei sicuro di non svegliare i vicini: attivandola abbassi il volume e comprimi i bassi. Il modello da 360W è attualmente disponibile sulla piattaforma ad un prezzo di 159 euro invece di 179.99 euro.