La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo lo smartphone Samsung Galaxy A54 ad un prezzo scontato del 22% rispetto al prezzo di listino.

Stiamo parlando di uno smartphone non rientra nella fascia top di gamma ma che comunque non ha nulla da invidiargli ad un prezzo contenuto. Oggi ancora più contenuto su Amazon!.

Samsung Galaxy A54 in offerta su Amazon

Ricordiamo che lo smartphone in questione monta uno schermo Super AMOLED da 6.4 pollici in risoluzione 1080×2340. Dispone di un processore Samsung Exynos 1380 con GPU Mali-G68 MP5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1024 GB con MicroSD. Questo Samsung Galaxy A54 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera.

Dispone infatti di un triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 5 megapixel, mentre sul lato anteriore c’è un sensore da 32 megapixel. La fotocamera da 50 megapixel permette al Samsung Galaxy A54 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.2mm è contenuto e rende questo Samsung Galaxy A54 molto interessante.

La batteria è da 5.000 mAh ed il sistema operativo Android 13 con la personalizzazione Samsung One UI 5.1. Attualmente il dispositivo è in offerta su Amazon a soli 389 euro invece di 499.90 euro.