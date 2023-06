Il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre una nuova iniziativa. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha deciso di dare la possibilità ai propri clienti di attivare un’opzione aggiuntiva molto interessante denominata Kena SOS Week 50 GB ad un costo di appena 2,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena propone la nuova opzione aggiuntiva Kena SOS Week 50 GB

I clienti del noto operatore virtuale Kena Mobile potranno attivare una nuova interessante opzione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova promo denominata Kena SOS Week 50 GB. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare 50 GB di traffico dati extra per un periodo complessivo di 7 giorni.

Il costo per avere questa opzione aggiuntiva sarà di soli 2,99 euro. Questa opzione aggiuntiva non avrà alcun costo di attivazione. Dopo il termine dei 7 giorni, poi, si disattiverà in maniera automatica. Kena Mobile sta avvisando gli utenti selezionati attraverso apposita comunicazione presente direttamente sull’app ufficiale.

Insomma, ci sono davvero tante novità in casa Kena Mobile. Ricordiamo che l’operatore virtuale ha da poco reso disponibili anche due nuove offerte di rete mobile molto convenienti. Si tratta delle offerte denominate Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus e Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. Come suggerisce il nome, queste offerte includono rispettivamente 130 GB e 150 GB di traffico dati ad un costo di 6,99 euro e 7,99 euro al mese. Oltre a questo, le offerte in questione includono poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.