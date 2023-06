Iliad sorprende TIM e Vodafone, la FLASH 200 è incredibile e quasi gratis

Dopo aver notato quanto gli altri gestori abbiano spremuto al massimo le loro offerte, Iliad ha deciso di intervenire proponendo qualcosa di interessante. Effettivamente il gestore negli scorsi anni ha insegnato che quando un’offerta scade, non è mai in maniera definitiva. Ciclicamente sono state infatti riproposte tutte le promo che Iliad ha lanciato fin dal primo giorno, con prezzi talvolta anche rivisti in positivo.

L’obiettivo resta ovviamente sempre lo stesso, ovvero quello di portare via utenti alla concorrenza proponendo loro opportunità di risparmio e soprattutto di aumento di contenuti mobili. Iliad sta ora dando il massimo con la sua offerta migliore, la quale potrebbe aiutare il gestore a conseguire nuovi traguardi. Ricordiamo infatti che adesso il principale obiettivo dell’azienda è quello di aumentare il numero di utenti. Durante gli scorsi mesi infatti è stato ufficializzato il traguardo di oltre 10 milioni di attivazioni, di cui il 96% ad oggi soddisfatte di ciò che hanno.

Iliad propone le sue offerte migliori tra le quali spunta di nuovo la vecchia Flash 200, ecco il prezzo

Con la nuova offerta che tutti possono notare in bella mostra sul sito ufficiale, Iliad porterà dalla sua parte tantissimi nuovi utenti. È infatti inevitabile il gran successo che l’azienda raggiungerà, soprattutto per via del prezzo della promozione mobile.

La Flash 200 è l’offerta mobile per eccellenza, soprattutto perché consente a tutti di risparmiare avendo tutto. Al suo interno è possibile trovare oggi minuti senza limiti e messaggi senza limiti verso tutti. Ci sono poi 200 giga disponibili per navigare in internet usando il 5G che Iliad offre gratis. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.