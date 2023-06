Il 1 Giugno è iniziata ufficialmente la seconda edizione dell’Honor Magic Moments Awards, un concorso a premi che vedrà la sua fine il 1 Settembre 2023. Questi è stato creato con l’obiettivo di valorizzare le passioni e l’arte, dando così la possibilità ai partecipanti di mostrare al mondo il proprio estro, con la produzione fotografica e video, il cui obiettivo deve essere quello di raccontare una storia o trasmettere emozioni.

L’unico requisito necessario per partecipare è quello di proporre contenuti realizzati esclusivamente con lo smartphone, di qualsiasi brand (non solo Honor si intende), nessuna limitazione viene imposta. La libertà offerta generalmente ai partecipanti è davvero massima, le opere dovranno appartenere a 6 categorie differenti: Ecosostenibilità (come prendersi cura del pianeta), Cortometraggi (mostrare la magia del mondo in un piccolo video, nel quale raccontare una storia o un evento), C’era una volta (un set di 3-9 foto per raccontare la crescita personale, problemi sociali o eventi di vita), Le nostre emozioni (immortalare le emozioni più care in una foto di gruppo), Attimi di vita (catturare appunto attimi di vita) e Scenari Magici (immortalare i panorami e la bellezza della natura).

Honor Magic Moments Hardware, il concorso alla seconda edizione

La giuria che valuterà tutte le opere, e che deliberà il 30 settembre 2023, sarà composta da Salvatore Palazzo (art director di Honor Italia), Giulia Sessa (e-commerce marketing manager di Honor Italia) e Stefano Guindani. I primi tre classificati potranno raggiungere premi di altissimo livello e prestigio:

Primo classificato – Honor Magic VS in regalo.

in regalo. Secondo classificato – Honor Magic 5 Pro in regalo.

in regalo. Terzo classificato – Honor Magic 5 Lite 5G in regalo.

Se volete partecipare al concorso, premete qui.