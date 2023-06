Sul Google Play Store continuando ad insidiarsi minacce e pericoli. In questi ultimi giorni, infatti, Doctor Web ha individuato un modulo molto pericoloso che si nasconde all’interno di numerose applicazioni presenti sullo store. Una volta nascosto all’interno delle app, questo modulo riesce ad intercettare le informazioni personali presenti sul dispositivo.

Google Play Store, una nuova minaccia si insidia all’interno di numerose applicazioni

Le minacce sui dispositivi Android sono all’ordine del giorno. Come già accennato in apertura, Doctor Web ha da poco individuato un nuovo pericolo. Si tratta di un modulo denominato Android.Spy.SpinOk. Quest’ultimo si cela all’interno di numerose applicazioni presenti su Google Play Store.

Questa minaccia si nasconde all’interno di numerose app per mezzo di pubblicità, come i mini giochi. Tuttavia, tutto ciò è solo una facciata, dato che riesce ad estrapolare numerosi dati sensibili presenti sul dispositivo malcapitato e riesce ad inviarli a persone poco raccomandabili, come hacker e cybercriminali.

Per il momento, le app incriminate presenti su Google Play Store sono 105, ma è molto probabili che ne siano coinvolte anche di più. Qualora le aveste installate sul vostro device, il consiglio è quello di cancellarle alla svelta. Vi elenchiamo qui di seguito il nome di alcune app che nascondono questo spyware.

• Noizz: video editor with music – con più di 100.000.000 di installazioni

• Zapya – File Transfer, Share – con più di 100.000.000 di installazioni

• VFly: video editor&video maker – con 50.000.000 di installazioni

• MVBit – MV video status maker – con 50.000.000 di installazioni

• Biugo – video maker&video editor – con 50.000.000 di installazioni

• Crazy Drop – con 10.000.000 di installazioni

• Cashzine – Earn money reward – con 10.000.000 di installazioni

• Fizzo Novel – Reading Offline – con 10.000.000 di installazioni

• CashEM: Get Rewards – con 5.000.000 di installazioni

• Tick: watch to earn –con 5.000.000 di installazioni

• Bank Bingo Slot

• Bingo-J

• Jelly Connect

• Mega Win Slots