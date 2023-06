Euronics batte Unieuro con una nuovissima campagna promozionale, la perfetta soluzione che possa spingere oggi il consumatore a raggiungere l’acquisto di prodotti di ottimo livello, senza mai essere minimamente costretto a rinunciare alla qualità generale degli stessi.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli acquisti possono essere completati senza difficoltà nei negozi fisici, cosicché si possano vedere i prodotti prima di sceglierli, ed allo stesso tempo ricevere una importante riduzione sul prezzo finale di vendita. Se tutto questo non vi dovesse bastare, segnaliamo la piena disponibilità anche sul sito ufficiale.

Euronics, le offerte sono le migliori della settimana

Un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente vi attende nell’ultimo volantino di Euronics, sono davvero tantissimi gli smartphone in promozione, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine sottostanti. Partendo dalla fascia più bassa della telefonia mobile, si possono incrociare soluzioni del calibro di Oppo Reno8T, Honor Magic5 Lite, Motorola Moto G32, Xiaomi Redmi 10C e similari, tutti proposti comunque ad un prezzo che non supera i 500 euro.

Volendo invece investire un quantitativo di denaro maggiore, allora la scelta può indubbiamente ricadere su soluzioni del calibro di Motorola Edge 40, acquistabile dal pubblico a soli 529 euro, oppure anche uno a scelta tra gli ultimi Galaxy S23, come ad esempio l’S23+, in vendita a 1099 euro.

Gli smartphone, ed altri prodotti di categorie merceologiche differenti, si possono acquistare con garanzia di 24 mesi ed anche no brand.