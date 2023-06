La tecnologia DVB-T2 è un sistema di trasmissione di seconda generazione sviluppato dal progetto DVB. Lo scopo principale era aumentare la capacità, la robustezza e la flessibilità della rete che trasmette il segnale alla tua TV.

Come in molti paesi, anche in Italia è finalmente avvenuto il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale. Anche se la prima trasmissione digitale è iniziata quasi 10 anni fa e la data ufficiale per lo spegnimento dell’analogico è stata fissata molte volte, durante gli anni c’è sempre stato un motivo per prolungare la data di rilascio finale.

Per legge il territorio italiano è diviso in 16 parti o aree tecniche. Per ogni area è prevista una scadenza per lo spegnimento della rete analogica. In generale, la scadenza è il primo o il secondo semestre dell’anno. In alcune aree il processo di passaggio invece era già stato completato. Ad esempio, la provincia del Friuli Venezia Giulia è passata al digitale nel dicembre 2010.

Sfortunatamente, il processo di passaggio non è stato utilizzato per ripulire il pasticcio con le trasmissioni televisive illegali. A causa della significativa capacità aggiuntiva possibile con la trasmissione digitale, tutti i programmi televisivi italiani esistenti che trasmettono in analogico potrebbero essere facilmente inseriti in multiplex digitali che trasmettono sui canali secondo l’accordo di Ginevra del 2006.

Ecco la nuova numerazione prevista per maggio 2023

La numerazione nazionale è cambiata, ecco quale sarà la nuova fino al canale 109: