Bullit Group, azienda britannica che si occupa della produzione di smartphone resistenti e di alta qualità, ha oggi presentato al mondo il nuovo CAT S75, il rugged con tecnologia 5G più avanzato della stessa azienda. Un prodotto capace di resistere ad ogni situazione, è stato appunto testato con cadute su piastre di acciaio da una altezza di 1,8 metri, oltre che essere completamente impermeabile con certificazioni IP68 e IP69K, affiancato al superamento degli standard militari Mil-Spec 810H (resistenza a temperature estreme, umidità elevata e condizioni di nebbia salina).

Il CAT S75 non è però il classico rugged phone, riesce a convogliare al proprio interno anche specifiche tecniche di ottimo livello, con un display da 6,6 polici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz (proporzioni 20:9), una buonissima batteria da ben 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W e wireless Qi, processore MediaTek Dimensity 930, un octa-core con frequenza di clock a 2.2GHz (accoppiato con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori, suddivisi in un principale da 50 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel, ed anche un macro da 2MP (con modalità subacquea), arricchito con un sensore anteriore da 8 megapixel.

Bullit, ecco i nuovi smartphone rugged

Se tutto questo non vi dovesse bastare, CAT S75 supporta Bullit Satellite Messenger, un servizio di messaggistica satellitare (basato sugli standard 3GPP), riuscendo così ad accedere ad una rete di satelliti geostazionari, per fornire una copertura a livello internazionale, permettendo così l’invio di messaggi o di richieste SOS (previo abbonamento a parte), verso qualunque smartphone (non per forza satellitare).

Oltre al suddetto modello, Bullit ha anche presentato il Motorola Defy Satellite Link, un prodotto che funge da hotspot satellitare avanzato, a cui collegarsi per inviare messaggi o richieste di SOS. La sua portabilità è estrema, pesa difatti pochissimo, soli 70 grammi, è dotato di un rivestimento decisamente robusto (con certificazione IP68), oltre che presentare connettività bluetooth 5.1 e GPS.

Il CAT S75 può essere acquistato al prezzo di listino di 649,90 euro, con inclusi ben 3 mesi di servizio satellitare Essential (include circa 30 messaggi satellitari al mese). Il Motorola Defy Satellite Link, al contrario, sarà in vendita a partire dalla fine del mese di Giugno, ad un prezzo di 189,90 euro, con inclusi anche 12 mesi di servizio satellitare. Entrambi potranno essere acquistati sia in negozio che online, presso i rivenditori autorizzati.