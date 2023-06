Il Bonus Vacanza rappresenta uno degli argomenti più dibattuti in Italia, tuttavia, anche quest’anno, i cittadini beneficiari avranno la possibilità di accedervi per poter vivere le meritate vacanze.

Bonus Vacanza, ecco chi può accedervi

Talvolta la volontà di godersi una bella vacanza in relax non è solamente uno svago ma un effettivo bisogno per coloro che hanno lavorato tutto l’anno.

Tuttavia non tutti hanno la possibilità di permettersi questo meritato riposo.

Ecco perché arriva per le famiglie italiane il bonus vacanza, per garantire la possibilità ad un maggior numero di cittadini italiani di godersi un momento tutto per sé e per sostenere l’economia di tutte le strutture turistiche italiane.

Il bonus presenterà un voucher di €500 che potrà essere utilizzato per ogni aspetto della vacanza, dal viaggio all’affitto della casa.

Se in possesso delle condizioni necessarie per potervi accedere non sarà necessario fare alcuna domanda ma il bonus verrà erogato in automatico.

Ecco di cosa bisogna disporre:

ISEE inferiore a €40.000 ;

Avere un minorenne all’interno della propria famiglia;

Essere cittadini italiani o residenti in Italia di almeno due anni.

Come applicare il voucher

L’utilizzo del voucher è davvero molto semplice.

Esso vale per tutte le strutture turistiche italiane che ne accettano la possibilità di utilizzo.

Basta fornire alla struttura turistica di riferimento o all’agenzia a cui ci si decide di affidarsi e fornire il proprio codice fiscale e il codice identificativo del bonus.

Non perdetevi questa straordinaria opportunità di relax.