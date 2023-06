Una dimensione di 4,725 mm di lunghezza per 2,145 mm di larghezza;

Nuovissimi pneumatici Michelin pilot Sport 5S in cerchi in lega da 21 pollici , che garantiscono un’esperienza del tutto nuova di aderenza all’asfalto;

Due display di 10 pollici ognuno ad alta tecnologia , uno disposto sul cruscotto, l’ altro per i controlli multimediali ;

Design del tutto nuovo per i tasti fisici, che ritroviamo concentrati presso la console centrale, necessari per il controllo di varie funzioni, dal regolamento della climatizzazione, ad un nuovo selettore per la marcia;