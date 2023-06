Se siete alla ricerca di cuffie Bluetooth di alta qualità ad un prezzo economico oggi è il vostro giorno fortunato. Vogliamo infatti parlarvi di una fantastica offerta presente su Amazon.

Ci stiamo riferendo alle cuffie Bluetooth QCY T13 ANC, tra i più economici auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore presenti sul mercato. Scopriamo insieme qualche caratteristica.

Cuffie Bluetooth in offerta su Amazon

Le QCY T13 ANC sono degli auricolari TWS dalla forma a bastoncino di tipo in ear. Il case di ricarica è quadrato con angoli arrotondati per non creare fastidi quando riposto all’interno di una tasca dei pantaloni, il tutto realizzato con materiali plastici con finitura opaca. Sul fianco destro è posizionato l’ingresso della ricarica, leggermente decentrato, mentre sul frontale al di sotto del piccolo incavo per l’apertura del coperchio, troviamo un led di stato della carica residua della batteria del case.

Gli auricolari di QCY integrano una batteria all’interno del case di 380 mah, che permette di ricaricare le cuffiette per almeno 4 volte prima di ricaricare il tutto per mezzo di Type-C, mentre le T13 ANC arrivano a performare con singola carica, per circa 7 ore senza funzione ANC, che una volta attivata porta l’autonomia a circa 5 ore, per un totale massimo di circa 37 ore contando le ricariche da parte del case.

Ovviamente QCY T13 ANC godono di superficie touch dalla quale impartire i comandi per la gestione di musica e chiamate. Le cuffie sono associabili sia a dispositivi Android che iOS e le trovate al momento su Amazon a soli 19.99 euro nelle colorazioni bianco, nero e rosa.