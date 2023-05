WindTRE, costa solo 5,99 € al mese con 150GB e minuti illimitati

Come testimoniato anche da diversi utenti che in passato proprio non riuscivano a calcolare tale possibilità, la volontà di entrare a far parte dei gestori virtuali è sempre più frequente. Più persone infatti si sono ritrovate a rivedere i propri piani in maniera decisiva, abbandonando anche il provider di una vita. L’obiettivo da parte dei provider che da sempre operano in Italia è quindi quello di difendersi da questa particolare branca. Uno di quelli che sorprende per le sue caratteristiche e non di certo un gestore virtuale, è WindTRE.

Questo provider, frutto della fusione tra Wind e TRE, non risulta essere da meno rispetto agli altri gestori. Le aziende più blasonate come TIM e Vodafone non hanno di certo più vantaggi di WindTRE, che infatti riesce ad avere ultimamente un gran riscontro. Concedere contenuti di altissimo livello ma soprattutto prezzi più appetibili è il compito preferito dell’azienda. A dimostrarlo sono poi le offerte lanciate ultimamente tra le quali una domina senza problemi.

WindTRE spacca il mercato lanciando la sua GO 150 TOP+, ecco cosa include

Ottenere una promo del genere era l’ultima cosa che gli utenti scappati via da WindTRE potevano aspettarsi. È arrivata la soluzione che probabilmente farà tornare sui propri passi diverse persone, le quali sceglieranno quindi di nuovo il provider colorato d’arancio.

WindTRE mette a disposizione solo per poche persone elette la sua nuova GO 150 TOP+, promo che ha davvero tutto. Ricordiamo infatti che le persone che riusciranno a sottoscriverla potranno beneficiare di minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 messaggi verso tutti e 150 giga di connessione in 4G+. Il prezzo è il vero plus della promo: si tratta di un costo di soli 5,99 € al mese.