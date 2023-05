Whatsapp - addio numeri di telefono, presto basteranno i nomi utente

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, sta testando due nuove funzionalità nelle sue versioni beta: l’uso di nomi utente al posto dei numeri di telefono e la condivisione dello schermo durante le videochiamate.

Whatsapp: le novità di Giugno

Come ben sappiamo, Whatsapp non si fa parlare alle spalle, anzi. Infatti la nota piattaforma di messaggistica attualmente sta proponendo ai suoi utenti un’infinità di novità.

La prima funzionalità, già presente su Telegram, permetterà agli utenti di aggiungere contatti utilizzando un nome utente invece del numero di telefono. Questo potrebbe migliorare la privacy degli utenti, poiché non sarà necessario condividere il proprio numero di telefono per aggiungere un nuovo contatto. Gli utenti potranno scegliere un nome utente che sarà slegato dal nome visualizzato nell’app e che non rivelerà il loro numero di telefono. Inoltre, le conversazioni avviate con un nome utente sono crittografate end-to-end, garantendo la privacy e la sicurezza delle comunicazioni.

La seconda funzionalità permetterà agli utenti di condividere il proprio schermo durante le videochiamate. Questo potrebbe essere particolarmente utile per le riunioni di lavoro o per mostrare qualcosa sul proprio schermo a un amico o a un familiare. Quando un utente decide di condividere il proprio schermo, tutto ciò che viene visualizzato su esso viene registrato e condiviso con il destinatario della chiamata. L’utente che condivide lo screen ha il pieno controllo della funzione e può interromperla in qualsiasi momento.

Le nuove funzionalità sono attualmente in fase di test e non è ancora chiaro quando saranno disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, rappresentano un passo avanti per WhatsApp nel migliorare la privacy e la funzionalità dell’app.