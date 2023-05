Volvo EX30, la nuova versione con Snapdragon cockpit

Il nuovo Volvo EX30, con motorizzazione completamente elettrica, non è stato progettato in questo modo solamente per una maggiore sostenibilità e una particolare attenzione alla sicurezza, ma anche per rendere la vita degli utenti decisamente più comoda e rilassante.

Il SUV compatto viene commercializzato con interni eleganti, con un occhio sempre al design unico nel suo genere, ed ovviamente all’utilizzo di materiali riciclati (come il denim, la lana o anche il lino). Interagire con la vettura è decisamente semplice, l’idea di Volvo è stata quella di rendere l’esperienza meno complessa possibile, evitando che il guidatore si possa distrarre, e per questo ha deciso di concentrare l’attenzione su unico grande schermo.

Volvo EX30 – la nuova vettura elettrica smart

La multimedialità è garantita da una soundbar che percorre tutta la plancia, capace di riunire al proprio interno un elevato quantitativo di piccoli altoparlanti, fornendo un audio di livello decisamente superiore, anche grazie alla collaborazione con Harman Kardon, senza perdere di vista la perfetta integrazione nell’abitacolo (dotato di tanti scompartimenti alla portata dell’utente).

La centralizzazione è comunque rappresentata dalla presenza di un unico grande display da 12,3 pollici, inserito esattamente al centro della plancia, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni di interesse per il guidatore. L’infotainment è dotato di connettività 5G, e come anticipato risulta essere alimentato dallo Snapdragon Cockpit (realizzato da Qualcomm Technologies), permettendo al guidatore di mantenere elevata la concentrazione, e di raggiungere le info anche con l’utilizzo della voce, data la compatibilità con Google Asisistant e Apple CarPlay Wireless (la prima Volvo ad integrarlo).

Il design degli interni sarà legato a tematiche differenti, con focus importanti sul riciclo dei materiali, sapientemente organizzati in quattro “ambienti” studiati da Volvo, per una maggiore sostenibilità. Ora non ci resta che attendere il 7 giugno, giorno ufficiale della presentazione della nuovo Volvo EX30.