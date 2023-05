Una tragedia ha colpito la provincia di Avellino, dove una giovane ragazza di 16 anni, Maria Antonietta Cutillo, ha perso la vita in un incidente domestico apparentemente innocuo, ma che ha avuto conseguenze fatali. Maria stava facendo il bagno nella vasca, un momento di relax che però si è trasformato in un incubo. Stava parlando al telefono con un’amica, e aveva il suo smartphone sotto carica. Secondo le prime ricostruzioni, il telefono deve essere scivolato dalle sue mani, causando un corto circuito che l’ha folgorata.

L’allarme è stato lanciato dall’amica con cui Maria stava parlando al telefono. Durante la conversazione, ha sentito Maria gridare e le ha chiesto cosa stesse succedendo, ma non ha ricevuto risposta. Preoccupata, l’amica ha contattato i genitori di Maria, commercianti molto conosciuti nella zona, che sono corsi a casa e hanno trovato la loro figlia senza vita. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: Maria era già deceduta.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Il corpo di Maria è stato trasferito all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove sono stati trovati segni di bruciature sulle sue mani.

Approfondimento: I pericoli dell’elettricità e dell’acqua

Questo tragico incidente mette in luce i pericoli dell’uso improprio della tecnologia, in particolare quando si tratta di elettricità e acqua. L’acqua è un conduttore di elettricità, e quando un dispositivo elettrico entra in contatto con l’acqua, può causare un corto circuito che può essere fatale. È importante ricordare di non usare mai dispositivi elettrici mentre si è in bagno o in qualsiasi altro luogo dove ci potrebbe essere acqua.

Consigli per la sicurezza

Per evitare incidenti simili, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza. Non usare mai dispositivi elettrici mentre si è in bagno o in qualsiasi altro luogo dove ci potrebbe essere acqua. Se un dispositivo elettrico cade in acqua, non cercare di prenderlo. Invece, scollega immediatamente l’alimentazione elettrica e contatta un professionista.

La morte di Maria Antonietta Cutillo è una tragedia che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza quando si utilizzano dispositivi elettrici. È un monito per tutti noi a fare attenzione e a rispettare le regole di sicurezza per prevenire incidenti simili.