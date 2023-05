Amazon ha rivelato la nuova lista di giochi gratuiti che saranno aggiunti al suo servizio Prime Gaming a giugno. Nei prossimi 30 giorni, gli abbonati a Prime avranno accesso a 13 titoli esclusivi.

A partire dal 1 giugno, una selezione di giochi per PC sarà resa disponibile gratuitamente ogni giovedì tramite l’hub di Amazon Prime. Una volta richiesti, questi omaggi sono tuoi da conservare. La scaletta di Giugno inizia con Sengoku 2, un picchiaduro arcade originariamente pubblicato nel 1993.

La scaletta completa di tutti e 13 i giochi può essere visualizzata di seguito, ma i titoli più importanti soono: Steamworld Dig 2 (disponibile dal 15 giugno) e Neverwinter Nights Enhanced Edition (22 giugno). Il primo è un platform d’azione 2D acclamato dalla critica con elementi Metroidvania, mentre il secondo è un porting rinnovato di un amato gioco di ruolo dei leggendari sviluppatori Bioware, lo studio dietro le serie Mass Effect e Dragon Age.

Selezione Amazon Prime Gaming giugno 2023

Ecco la lista completa dei giochi disponibili:

Sengoku 2 (1 giugno)

Anno Domini

CiaoFresh

Mutation Nation (8 giugno)

Soccer Braw (8 giugno)

Over Top (15 giugno)

The Super Spy (15 giugno)

Top Hunter (15 giugno)

SteamWorld Dig 2 (15 giugno)

Neverwinter Nights Enhanced Edition (22 giugno)

Autonauts (22 giugno)

Rivita (22 giugno)

Roguebook (29 giugno)

Once Upon a Jester (29 giugno)

Gems of Destiny (29 giugno)

I giochi del Prime Gaming di questo mese sono un po’ deludenti rispetto ad alcune offerte recenti. Ad aprile, i membri Prime hanno ricevuto Wolfenstein: The New Order gratuitamente, e prima ancora giochi come Star Wars Jedi: Fallen Order, La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor, Far Cry 4 e Fallout 76.

Se non hai mai sentito parlare di Prime Gaming prima, è uno dei vantaggi dell’abbonamento più trascurati di Amazon Prime. A giugno, potrai ottenere contenuti gratuiti per vari giochi tra cui FIFA 23, World of Warcraft e Fall Guys.