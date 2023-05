PosteMobile introduce sul mercato di telefonia fissa e mobile offerte sempre più vantaggiose, ecco quelle del momento.

PosteMobile, i vantaggi delle sue offerte

In un’epoca in cui i cellulari sono diventati in estensione del corpo umano e la vita virtuale un’estensione di quella reale, la connessione a Internet e le possibilità che questo offre, sono diventate una necessità.

In questo contesto le più grandi aziende di telefonia, si contendono il predominio del mercato attraverso la proposta di offerte di linea fissa e mobile.

Assistiamo, infatti, ad una vera e propria battaglia tra le migliori offerte del momento, che offrono una pluralità di servizi quali ad esempio:

Chiamate illimitate da e verso l’Estero;

Internet veloce ed illimitato;

Velocità di download e upload;

5G;

Altri servizi aggiuntivi e applicazioni integrate

Ed è in questo mercato fortemente competitivo che PosteMobile fa il suo ingresso il 26 Novembre del 2007.

PosteMobile è un servizio di telefonia mobile e fissa virtuale che si appoggia alla rete Vodafone.

In linea con i suoi competitors PosteMobile offre ai suoi clienti una molteplicità di offerte convenienti, tra cui la più interessante al momento e che ha riscosso un notevole interesse tra gli utenti è la Creami Extra Wow Week 100 giga.

Essa comprende:

Chiamate illimitate e Internet a 100 GB;

Qualità e velocità di connessione 4G;

Servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”;

Servizi di avviso di chiamata e controllo credito attraverso numero apposito;

Possibilità di condividere il proprio hotpost personale al fine di consentire, ad utenti di nostra scelta, di connettersi attraverso la nostra linea telefonica.

Sarà possibile accedere all’offerta a partire dal 28 maggio 2023.

Inoltre, il vantaggio di PosteMobili e della proposta Creami Extra Wow è proprio nel prezzo.

L’abbonamento, infatti, avrà un costo mensile di soli €8.00, e €20 di ricarica per la prima attivazione che bisognerà pagare solamente una volta.

Attualmente PosteMobile sembra offrire una delle offerte più convenienti disponibili sul mercato.