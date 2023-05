Se Ikea realizzasse un veicolo elettrico, potrebbe assomigliare al nuovo Luvly O.

La startup svedese sta cercando di vendere questa nuova auto ai nei piccoli centri urbani che sono più rispettosi del pianeta e contribuiscono meno alla congestione rispetto a modelli vivaci come, ad esempio, una Ford F-150 Lightning o una Tesla Model Y.

Cosa rende Luvly O diverso dagli altri piccoli veicoli elettrici? L’idea è di imballare in modo piatto le parti di ogni auto, proprio come un Ikea Malm, Kallax o Billy, e poi assemblarle in “microfabbriche” vicino ai clienti, riducendo le emissioni e i costi di spedizione.

Luvly è stata fondata nel 2015 e la O è il suo primo modello. Verrà lanciato nella seconda metà del 2023, afferma la società. L’adorabile piccolo EV mira a risolvere alcuni grossi problemi essendo più conveniente, più efficiente e più sicuro di altre offerte elettriche.

Piccola e comoda

“Luvly è stata fondata sulla convinzione che gli aspetti negativi delle auto – danno ambientale, costo, pericolo per i pedoni e altri utenti della strada, inefficienza dello spazio possano essere mitigati combinando moderne soluzioni tecnologiche con un design futuristico“, Håkan Lutz, CEO e fondatore di Luvly.

L’auto costerà circa 10.000 euro, l’equivalente di circa 10.700 dollari. Avrà una velocità massima di circa 80 km/h, quindi funzionerà per brevi periodi in autostrada. Meglio renderli corti, però, perché la Luvly O offrirà solo un centinaio di km di autonomia.

Le sue batterie sono rimovibili, il che significa che i proprietari possono sostituirle con quelle completamente cariche piuttosto che aspettare in una stazione di ricarica.

Inoltre, ha le dimensioni di una Smart, parcheggiare quindi sarà un gioco da ragazzi.