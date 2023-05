Expert folle, le offerte al 60% sugli smartphone distruggono Euronics

Expert ha deciso di lanciare il suo nuovo volantino “Sottocosto”, il quale consente agli utenti di poter acquistare fino al prossimo 3 giugno dei prodotti. Questi, concessi in grande sconto, permetteranno al pubblico di poter fare dei veri affari, ma fino ad esaurimento scorte. Pertanto vi consigliamo di dare un’occhiata al volantino in basso e di acquistare il prima possibile ciò che vi occorre per non rischiare di restare a mani vuote.

Expert batte la concorrenza a colpi di prezzi, ecco i costi più bassi del mese di maggio che arrivano a giugno

Per quanto riguarda i prezzi dei dispositivi, risalta di certo il nuovo iPhone 14 nella versione da 128 giga di memoria interna. Il prezzo di Expert è di 799,99 €, approfittando di uno sconto pari a 230 €. Per quanto concerne invece i computer, ecco 150 € di sconto su un notebook di Lenovo con processore Intel Core i3 di ultima generazione: il prezzo è di 349 €.

Ovviamente troverete largo spazio anche per quanto riguarda tablet, TV ed elettrodomestici.