Comet distrugge Unieuro con offerte sugli smartphone all'80% di sconto

Comet sta dimostrando di avere i prezzi stratosferici per la tecnologia, soprattutto nel nuovo volantino che andrà avanti fino al prossimo 7 giugno.

Tra tutte le offerte che state notando ultimamente, quelle che dominano il mondo e-commerce sono certamente quelle lanciate da Amazon. Il colosso ha deciso di intervenire con prezzi bassissimi soprattutto nel mondo della tecnologia, il quale è quello di riferimento quando si sceglie di acquistare qualcosa. Ci sono svariate opportunità da poter prendere al volo ogni giorno, a patto che le si colga nel momento giusto. Scegliere di acquistare un prodotto quando è uscito fuori dal periodo promozionale risulta solo più dispendioso. Per riuscire a concedere ai nostri utenti la possibilità di avere le migliori offerte del mondo Amazon, abbiamo deciso di proporre una soluzione, anzi tre.

Ci sono i nostri canali Telegram dedicati che riescono ogni giorno a proporre offerte in esclusiva e in diretta. Basta iscriversi per riuscire ad ottenere una notifica per ogni prodotto in sconto, chiaramente con la possibilità anche di disattivare gli avvisi. Gli utenti che faranno parte dei nostri canali Telegram, potranno avere anche dei codici sconto gratis oltre che dei buoni Amazon da riscuotere con cadenza settimanale. Per entrare a far parte dei canali, ecco in basso i tre i collegamenti diretti sui quali cliccare:

Comet ha le offerte più importanti del mercato: ecco quali sono le proposte di cui tener conto

È possibile notare fin dal primo momento, come sempre, che Comet decide di offrire la tecnologia di livello a costi nettamente ridotti. L’esempio chiaro è quello del Galaxy A53 di Samsung che arriva a 349 €. Di fianco, nella prima pagina, ecco l’iPad di nona generazione di Apple a 299 €.