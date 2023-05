Anche se Whastapp rientri tra le applicazioni preferite in assoluto, vi è un aspetto della piattaforma che, malgrado la grande utilità e frequenza di utilizzo, rappresenta uno degli aspetti più fastidiosi dell’applicazione: la presenza dei gruppi Whatsapp.

Whatsapp e l’incubo dei gruppi

Chi di noi aprendo una notifica non si è ritrovato inserito in un gruppo Whatsapp i n cui non si conosce la maggior parte dei partecipanti, e in cui talvolta si ha anche un certo imbarazzo a scrivere.

Basta pensare ai gruppi per i regali di compleanno e lauree, i gruppi familiari, quelli del lavoro o della palestra.

Insomma ve ne sono tra i più disparati.

Ma perchè i gruppi Whatsapp danno così tanto fastidio ?

Perchè essere aggiunti ad un gruppo Whastapp il più delle volte somiglia più ad una punizione che a un simpatico tentativo di inclusione?

La risposta è molto semplice.

La moltitudine di notifiche senza sosta che sembrano non avere fine.

Il più delle volte, inoltre, i messaggi inviati dagli altri utenti, non hanno nemmeno nulla a che fare con la motivazione principale che ha dato origine all’idea del gruppo.

Ed ecco che ha inizio la guerra dei meme, immagini di “Buongiorno caffè”, lunghissime catene di sant’Antonio che si ha il timore di non accettare per gli anni di sfortuna ad esso annessi nel caso si decida di ignorarli.

E così via.

La soluzione più semplice sarebbe abbandonare la chat di gruppo e ritornare alla propria tranquillità.

Ma non sempre è così.

Molto spesso ci ritroviamo invischiati in gruppi esistenti da anni, completamente privi di vita in cui nessuno più ricorda la data in cui è stato inviato l’ultimo messaggio.

Tuttavia non si ha il coraggio di abbandonarli poichè sembra di compiere una scortesia, o un gesto maleducato verso coloro che sono ancora presenti.

Infatti, quando si decide di abbandonare un gruppo, Whatsapp informa tutti gli altri partecipanti con la notifica ” Tale utente ha abbandonato il gruppo“.

Ed ecco che dopo anni di assenteismo le persone rivedono il tuo nome e che hai preferito abbandonare la chat piuttosto che avere ancora a che fare con loro.

Abbandona i gruppi in silenzio

Oggi però forniremo dei trucchi davvero molto semplici per liberarsi dei gruppi Whatsapp senza il rischio di notifiche impertinenti.

I passaggi da seguire sono pochi e molto semplici:

Entrate nel gruppo interessato e digitare sull’icona dei tre puntini in alto a destra sullo schermo;

in alto a destra sullo schermo; Disabilitare la funzione “ Mostra notifiche ” e cliccare su “ Sempre “;

” e cliccare su “ “; Ritornare sulla Home principale di Whatsapp, tenere premuto sulla chat del gruppo in questione e salvarla.

In questo modo si è finalmente liberi dal fastidio di tag, notifiche o invii multimediali, e nel caso in cui si voglia riprendere la chat per darci uno sguardo, basterà andare nella sezione “Chat archiviate” ed il gioco è fatto !