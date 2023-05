Telegram è migliore di WhatsApp. ecco perché dovete SCARICARLO subito

Telegram è migliore di WhatsApp, l’eterna lotta tra le due più importanti applicazioni di messaggistica istantanea, sembra avere finalmente un vincitore, nonostante comunque il grande pubblico caldeggi ancora per il software di Meta (ad oggi sono più di 1 miliardo gli utenti che lo hanno scelto, contro i circa 700 milioni della rivale).

Alla base della preferenza generale verso Telegram troviamo la sicurezza, da sempre tale applicazione ha avuto un occhio di riguardo maggiore verso la privacy degli iscritti e di tutti i messaggi inviati attraverso la piattaforma (in passato WhatsApp ha avuto qualche piccolo problema in tal senso).

Telegram è migliore di WhatsApp, ecco perché

L’altro aspetto che vi dovrebbe far propendere verso Telegram, al posto di WhatsApp, è oltretutto legato alle funzioni che potete effettivamente fruire quotidianamente. Di base la suddetta applicazione è molto più ricca e completa, obbligando l’app di Meta ad una lenta rincorsa; i chiari esempi sono sotto gli occhi di tutti, come la recente introduzione della modifica dei messaggi (presente da anni su Telegram), oppure la possibilità di creare una chat privata con sé stessi (anche in questo caso sono anni che viene messa a disposizione), solamente per citarne un paio.

Per il resto entrambe sono molto complete, oltre che essere completamente gratuite (anche se offrono gli abbonamenti Premium a pagamento, con più funzioni), e perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone attualmente presente sul mercato, sia esso con sistema operativo iOS o Android.