Tastiera e mouse HP su Amazon a 14 euro, lo sconto super solo per oggi

Scavando a fondo su Amazon è possibile spesso venire a conoscenza di offerte con prezzi estremamente vantaggiosi. Questa è la dimostrazione portata da due accessori fondamentali se avete un computer desktop in casa. Avete bisogno di cambiare la vostra tastiera e il vostro mouse? Potrebbe essere la volta buona visto che la proposta è di quelle da non perdere di vista. Ad occuparsene è Amazon utilizzando il celebre marchio HP, il quale vede oggi una tastiera ed un mouse con cavo USB da 1 metro disponibili quasi a metà prezzo.

Tastiera e mouse in offerta su Amazon con un prezzo stratosferico: conviene acquistarli subito

Parliamo innanzitutto di due accessori che funzionano con tutti i sistemi operativi di Windows, essendo dotati del semplice standard USB-A. Basterà quindi avere un qualsiasi computer che sia dotato di una semplice porta di connessione, la quale permetterà alla tastiera e al mouse di funzionare senza alcun tipo di problema.

Per quanto riguarda la comodità nell’utilizzo, entrambi i dispositivi sono progettati per adattarsi nel migliore dei modi alle caratteristiche degli utenti. L’ergonomia è infatti massima così come la comodità nell’utilizzo. Per quanto riguarda la tastiera, è presente anche il LED che indica il blocco maiuscole insieme a 12 combinazioni di tasti.il mouse invece ha un sensore ottico da 1600 dpi. La colorazione è in nero per entrambi i dispositivi.

Il prezzo, vera e propria occasione, scende del 41% e tocca i 14,74 €. Per acquistare subito questi due oggetti, dovete solo aggiungerli al carrello. Fanno parte di un unico blocco.