Notebook HP con AMD Ryzen 5 e 8GB di RAM su Amazon in SCONTO

Non può passare inosservato un computer portatile del genere, il quale fa delle caratteristiche tecniche il suo vero punto di forza. Il nuovo notebook HP 15s-eq3001sl è disponibile su Amazon ad un prezzo più che comodo per consentire agli utenti un acquisto di livello. Bisogna anche precisare, per completezza, che non si tratta di un PC in grado di svolgere solo determinate funzionalità. Essendo infatti predisposto con uno dei migliori hardware per il suo prezzo, consente qualsiasi tipologia di utilizzo.

Amazon mette in vendita un portatile di altissimo livello, ecco il notebook HP da 15,6 pollici a 479 €

Potrete usare questo PC per lavorare, per studiare, semplicemente per navigare su internet o utilizzare programmi come la suite di office e molto altro. Questo di HP è un notebook che si presta infatti a tutto, grazie alle sue specifiche di rilievo. Ricordiamo infatti che gli utenti troveranno al suo interno un processore di AMD, più precisamente un Ryzen 5 5625U. Quest’ultimo sarà coadiuvato da una memoria RAM da 8GB e 512GB di SSD. La scheda grafica è una AMD Radeon, il display ha una diagonale da 15,6 pollici e una risoluzione in FHD 1920 x 1080p. Ottima anche la durata della batteria che consente, con luminosità non al massimo, di arrivare fino a 9 ore e 45 minuti.

Il design è un classico del marchio HP, per cui non ci sono novità importanti sotto questo punto di vista. Ciò che lascia gli utenti davvero stupiti è il prezzo, il quale scende da 529 a 479,99 €. Per acquistare questo computer, dovete solo aggiungerlo al carrello.