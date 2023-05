Kena Mobile STAR, la promo che distrugge Vodafone con 130GB quasi gratis

Uno dei provider più attenti alle volontà del pubblico è sicuramente Kena Mobile. Il gestore virtuale ha deciso di spingere sull’acceleratore offrendo soluzioni di altissimo livello. Ora come ora sul sito ufficiale c’è una grande promozione, la quale riguarda in primo luogo l’offerta della gamma STAR più accessibile. Il prezzo è probabilmente il più basso se rapportato ad un quantitativo di contenuti del genere. Ovviamente ci sono anche diversi benefici che solo gli utenti del provider virtuale potranno fare propri.

Kena Mobile: la nuova STAR è l’offerta perfetta per avere tutto, ecco 130GB al mese in 4G+

Una promo in particolare avrebbe scaturito la corsa verso Kena Mobile. Si tratta della nuovissima STAR, promo che non lascia di certo impressioni negative visto il prezzo ma soprattutto i contenuti.

Al suo interno gli utenti potranno trovare tutto con minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 messaggi verso tutti i cellulari e 130 giga per la connessione ad internet in 4G. Sono inclusi anche 7GB per navigare in territorio europeo. Il prezzo sembra essere quasi un regalo, visto che consiste in 6,99 € al mese per sempre. Da ricordare che questo tipo di offerta è disponibile per tutti coloro che provengono dalla seguente lista di gestori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Plintron, Fastweb Mobile, Intermatica, Optima, 1 Mobile, China Mobile, Italia Power, Coop Voce, Daily Telecom, NTMobile, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Ovunque, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.