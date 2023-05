E’ stato inaugurato l’arrivo del volo China Eastern Airlines MU9191 all’aeroporto della capitale di Pechino. Le emittenti statali cinesi hanno trasmesso in streaming l’intero volo, partito da Shanghai.

Anche i passeggeri hanno ricevuto un menu speciale: riso in terracotta, budino di mango e caramelle White Rabbit, una specialità di Shanghai.

Tutto questo per celebrare il primo volo commerciale del C919, un velivolo a corridoio singolo e fusoliera stretta progettato dalla Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Sia COMAC che la Cina sperano che il nuovo aereo possa competere con il 737 Max di Boeing e l’A320 di Airbus, contribuendo a rompere il decennale duopolio detenuto dai due giganti dell’aviazione commerciale.

Il primo volo del C919 ha richiesto molto tempo per COMAC. La compagnia ha annunciato per la prima volta l’aereo nel 2007, ma i ritardi nella produzione hanno spinto il primo volo di prova al 2017. Le autorità di regolamentazione cinesi hanno approvato l’aereo per le operazioni commerciali di passeggeri solo lo scorso settembre. COMAC ha consegnato il primo aereo a China Eastern nel dicembre 2022.

La guerra fredda si fa sentire

China Eastern prevede ora di inserire il C919 in un regolare servizio commerciale, compresa una rotta tra Shanghai e Chengdu, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan.

Pechino spera che il C919 dimostri che la sua strategia possa portare la società a competere con i colossi dell’aviazione, non solo nel settore aerospaziale ma anche in settori come semiconduttori, energie rinnovabili e veicoli elettrici, sta dando i suoi frutti.

L’aggravarsi delle tensioni USA-Cina, così come le restrizioni statunitensi all’esportazione di tecnologia avanzata in Cina, hanno reso più urgente lo sforzo di autosufficienza di Pechino.

Il nuovo aereo del COMAC aiuterà il paese a resistere alla “strategia di contenimento” degli Stati Uniti, ha affermato un editoriale del giornale statale Global Times all’inizio di quest’anno.