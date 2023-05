I generatori di energia svolgono un ruolo fondamentale nel fornire una soluzione di backup durante le emergenze, come i blackout, o durante viaggi come il campeggio. Oggi sul mercato ci sono due opzioni tra cui scegliere: i generatori solari e i generatori a combustibile. In questo articolo analizzeremo i pro e i contro di entrambi.

Come Funzionano i Generatori?

I generatori solari sfruttano la potenza del sole per generare elettricità. Di solito, sono composti da un inverter, un controller MPPT (Maximum Power Point Tracking), una batteria e dei pannelli fotovoltaici (PV) che convertono la luce solare in energia utilizzabile, che viene poi immagazzinata nella batteria. Sono le soluzioni più recenti sul mercato.

I generatori a combustibile (i generatori convenzionali fino ad oggi) convertono l’energia chimica del carburante in energia meccanica e poi in energia elettrica. Sono composti da un motore, un alternatore, un serbatoio dell’olio e altre parti. Consumano carburanti e forniscono energia per un uso immediato.

Confronto tra Generatori Solari e a Combustibile

Sicurezza: i generatori solari non usano combustibili infiammabili, eliminando rischi come perdite ed emissioni . Essendo dotati di una batteria, rimane il rischio di una carica impropria che può portare ad esplosioni.

I generatori a combustibile, come detto, posso avere perdite di carburante. Emettono gas di scarico e di conseguenza non possono essere collocati al chiuso per l’uso domestico.

Alcune limitazioni si hanno quando si tratta di far funzionare attrezzature ad alto consumo energetico o quando è difficile ricaricarli per la presenza di poca luce solare.

I generatori a combustibile offrono un’alta potenza adatta anche ad elettrodomestici di grandi dimensioni, ma hanno prese limitate . Forniscono energia costante indipendentemente dalla presenza di luce solare.

Di quale generatore hai bisogno?

La scelta di un generatore piuttosto che un altro deriva dalle esigenze specifiche di ognuno. Possiamo individuare due scenari d’uso principali.

Alimentazione di backup per le interruzioni di corrente: Ad esempio se vivi in un’area di montagna con nevicate frequenti, oppure una zona soggetta a frequenti temporali con annessi blackout. Mantenere attivi elettrodomestici come il frigorifero, o un computer può essere fondamentale. In questo caso i generatori solari che possono essere usati all’interno sono la scelta ideale. Modelli adatti a questo utilizzi possono essere AC300 e AC500 di BLUETTI. Oltre a una potenza di uscita da 3,000W a 5,000W, dispongono di una funzione UPS che si sostituisce alla rete di alimentazione standard entro 20 millisecondi da quando viene rilevato un blackout. Sono modulari e hanno una capacità espandibile (aggiungendo batterie extra) fino a 18 kWh.

Energia per le attività all’aperto: Immagina un viaggio in campeggio nel fine settimana con i tuoi amici. Con un generatore solare puoi caricare il tuo telefono, accendere un altoparlante per un po’ di musica e mantenere il tuo mini-frigorifero in funzione anche senza una presa elettrica nelle vicinanze. I generatori solari sono i chiari vincitori questa volta. Il numero di prese integrate è maggiore e inoltre sono presenti porte USB. Per la ricarica utilizzano i pannelli solari ed energia green. Ci sono molti modelli sul mercato con differenti capacità e dimensioni, come il BLUETTI AC200MAX e AC200P. Sono modelli da 2.000W di potenza e dimensioni compatte, perfette per ricaricare i dispositivi e avere energia pulita di backup a disposizione.

L’innovazione sta spingendo sempre di più i generatori solari come fonte di alimentazione di emergenza a casa e in viaggio. Eliminano i rischi associati ai combustibili, offrono molteplici opzioni di alimentazione, non emettono rumore e richiedono una manutenzione minima.

I costi iniziali sono sicuramente più alti, ma ammortizzabili nel tempo. D’altra parte, i generatori a combustibile forniscono una potenza maggiore e sono più indicati per elettrodomestici di grandi dimensioni, ma contribuiscono alle emissioni, richiedono un rifornimento regolare e manutenzione, che si traduce in costi nel lungo periodo.