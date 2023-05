La piattaforma Amazon sta proponendo Apple AirTag ad un prezzo scontato rispetto al listino. Stiamo parlando dei dischetti bianchi lucidi da 31,9 millimetri di diametro, con uno spessore di 8 millimetri, che appartengono alla categoria dei tracker.

Essi consentono il tracciamento di oggetti che non vogliamo perdere. Si possono mettere nel portafoglio, oppure con degli accessori venduti da Apple possono essere allacciati a uno zaino, a un mazzo di chiavi, a un trolley.

Apple AirTag a prezzo scontato su Amazon

L’abbinamento all’iPhone (o iPad) è semplicissimo. Una volta aperta la confezione basta sfilare la protezione di plastica e la batteria si accende. AirTag viene riconosciuto, si abbina all’ID Apple con il bluetooth e gli si può dare un nome. Se ne possono abbinare fino a 16 diversi. Per ritrovarli, basta aprire l’app “Dov’è”, che fino ad ora si poteva utilizzare per localizzare i propri device Apple, ma solo se localizzati alla rete.

Con gli AirTag il funzionamento è molto più preciso e affidabile. Questo perché oltre al bluetooth, la localizzazione funziona grazie a “Posizione precisa”, che ci guida verso il punto esatto con indicazioni tipo bussola sul display dell’iPhone sfruttando giroscopio e accelerometro.

L’indicazione è così precisa grazie alla tecnologia Ultra Wideband, che sfrutta impulsi di energia a radiofrequenza. Questa funzione è disponibile dall’iPhone 11 in poi, che hanno al loro interno il chip Ultra Wideband U1, dedicato proprio a questo. La nostra bussola digitale ci dà informazioni molto puntuali, come direzione e distanza, e se proprio non riusciamo a finire la caccia al tesoro si può attivare un piccolo suono. Al momento è disponibile su Amazon al prezzo di 33 euro.