Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è attualmente proposto ad un prezzo interessante sulla piattaforma Amazon. Dai 199.90 euro del prezzo di listino, lo troviamo a 159.99 euro.

Con design circolare di dimensioni pari a 46mm di diametro e 10,7mm di spessore, Amazfit GTR 3 Pro ha una cassa in alluminio ad eccezione del consueto modulo per i sensori PPG, e vetro antigraffio con curvatura 2.5D per essere maggiormente gradevole al tatto. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Amazfit GTR 3 Pro in offerta su Amazon

Il display AMOLED da 1,45” è ad alta risoluzione, con una densità pari a 331ppi ed un rapporto schermo-corpo del 70,6%, e riesce a raggiungere una eccezionale luminosità di 1000nit. Migliora anche il refresh del display, passando dai 30Hz della serie GT 2 ai 50Hz di questa nuova generazione. Non manca poi il supporto al display sempre attivo, per visualizzare l’ora in qualsiasi momento.

Il cinturino invece ha un classico attacco da 22mm, quindi possiamo cambiarlo facilmente con cinturini anche di produttori terzi, per abbinarlo all’outfit o semplicemente per variare in base all’attività del giorno. Novità per il sensore PPG BioTracker 3.0, che migliora ulteriormente la versione precedente grazie alla presenza di 6 fotodiodi per tracciare più parametri contemporaneamente e con una maggiore precisione.

Sia il battito cardiaco che la saturazione del sangue, risultano più precisi che mai, e lo stesso possiamo affermare riguardo al sonno e a nuovi parametri quali la frequenza di respirazione e la temperatura cutanea. Riguardo quest’ultimo parametro sottolineiamo che si tratta della temperatura cutanea rilevata al polso, che non è la stessa cosa della temperatura ascellare usata per misurare la febbre, e quindi i valori saranno notevolmente inferiori.

GTR 3 Pro è in grado di misurare abbiamo anche la pressione atmosferica, usata per calcolare l’altitudine, e non mancano la misura dello stress, del PAI e del ciclo femminile. Lo smartwatch è poi certificato IP68, con possibilità quindi di resistere a pressioni fino a 5atm e quindi essere immerso a profondità di circa 50 metri. Tutto questo a soli 159.99 euro su Amazon.