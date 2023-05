Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S è attualmente disponibile con uno sconto del 41% sulla piattaforma di e commerce Amazon. Il prezzo proposto è di soli 175.80 euro per la versione da 6/128 GB.

Redmi Note 11S è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica completa.

Xiaomi Redmi Note 11S disponibile su Amazon a 175 euro

Il Redmi Note 11S dispone di un display Touchscreen AMOLED da 6.43 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria, il tutto protetto da un Gorilla Glass 3. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Monta un processore Helio G96 MediaTek con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con MicroSD.

Sulla parte posteriore troviamo quattro sensori rispettivamente da 108 megapixel il principale, 8 megapixel, e due da 2 megapixel. Lato anteriore dispone di una fotocamera da 16 megapixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 11S non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Il sistema operativo è un Android 11 con personalizzazione MIUI 13, batteria da 5.000 mAh e sensori come accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola ed impronta digitale. Lo smartphone, come anticipato inizialmente, è disponibile su Amazon a 175.80 euro invece di 299.90 euro, con uno sconto del 41%. La piattaforma, a tutti i clienti Prime, permette di pagare in tre semplici e comode rate.