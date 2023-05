WindTRE contro Iliad, la GO 150 TOP+ sfida la Flash 200

Il grande scontro tra i gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia va in scena praticamente ogni mese. Trascorsi 30 giorni, in genere, i provider provano in ogni modo a ristrutturare il loro parco di offerte, al fine di rendere le proposte più appetibili per coloro che il mese precedente hanno scelto di non valutare quanto fosse disponibile. WindTRE, gestore frutto della fusione proprio tra Wind e TRE, sembra avere attualmente in controllo della situazione, almeno per quanto riguarda le promo mobili.

Il metodo sembra essere quello giusto, soprattutto per contrastare i gestori virtuali che dalla loro hanno il prezzo fisso. WindTRE cerca di bilanciare non solo con il costo mensile, ma anche con i contenuti che sembrano essere ai massimi storici. Una promo su tutte avrebbe preso il sopravvento: si tratta della nuova GO 150 TOP+.

WindTRE ha la soluzione che contrasta la Flash 200 di Iliad: ecco come si chiama

Non tutti conoscono la nuova GO 150 TOP+, promo che al suo interno vanta i migliori contenuti in assoluto. Il rapporto tra qualità e prezzo è stupefacente, soprattutto alla luce di quanto proposto dagli altri provider mobili.

Nella GO 150 TOP+ si parte innanzitutto da minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Ecco anche 200 SMS verso tutti e un quantitativo di giga pari a 150 ogni mese. Il prezzo è di 5,99 € al mese per tutti. Ricordiamo che per ricevere e sottoscrivere questa promozione mobile, servirà ricevere un messaggio da WindTRE per essere invitati al rientro. Che dire quindi: buona fortuna a tutti.