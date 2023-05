Paparazzata nel corso dei suoi giri di prova e calibrazione la nuova Toyota C-HR che desta subito una notevole attenzione !

Toyota C-HR l’attesa è quasi terminata !

Prossima al debutto, probabilmente tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il nuovo lancio della famosa casa automobilistica giapponese , Toyota C-HR.

Per la prima volta è stata vista correre al complesso di circuiti in Nurburgring, Germania, nel bel mezzo di una prova guida per la verifica delle prestazioni e calibrazione dei circuiti.

Numerose sono le foto arrivate fino a noi in cui è possibile vedere come la nuova arrivata taglia l’asfalto.

Prime differenze estetiche

Seppur ricoperta da un’apposita pellicola per celarne il design e proteggere la carrozzeria, è già possibile osservare senza alcun problema la scelta delle linee utilizzate, le dimensioni e le eventuali modifiche rispetto ai modelli precedenti.

La nuova Toyota C-HR ha sicuramente mantenuto il suo stile elegante ed aggressivo, che oltre ad essere esteticamente affascinante né agevola le capacità aerodinamiche.

Tra le prime differenze che è possibile scorgere già dalle foto, è impossibile non notare una diversa disposizione delle maniglie delle portiere, oltre ad un aumento delle dimensioni dell’automobile in lunghezza e larghezza.

Un grosso milioramento se pensiamo all’estensione dell’ abitacolo posteriore, per rendere più confortevole il viaggio in auto per i passeggeri.

Ache il bagagliaio sembra essere più capiente rispetto al modello precedente.

In quali versioni possiamo trovarla

Per coloro che non aspettano altro che la sua disponibilità sul mercato, è importante sapere come la nostra Toyota C-HR offra ai suoi clienti una duplice possibilità di scelta tra:

La full Hybrid (motore ibrido);

Plug in Hybrid (che è possibile alimentare anche con una normale presa di ricarica).

Inoltre, in programma, anche se non è ancora stato stabilito definitivamente quando, ci sarà il modello elettrico.

Essa avrà forme e caratteristiche diverse e sarà disponibile esclusivamente per la versione BZ Compact SUV.

Non ci resta che aspettare il suo debutto ufficiale per una ridefinizione più specifica delle sue caratteristiche estetiche e di prestazione !