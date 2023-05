Toshiba Canvio, 1TB di spazio nell'hard disk in vendita a circa 30 euro su Amazon

Oggi diverse offerte hanno fatto capolino sul web ed in particolar modo su Amazon. A raccogliere gran parte dell’interesse del pubblico è quella rappresentata da un hard disk da 1TB.

Hard disk Toshiba Canvio da 1TB di memoria: ecco il prezzo

Sembrano ormai passati di moda ma in realtà, a prezzi così bassi, possono tornare solo che utili al pubblico. Gli hard disk restano una delle soluzioni migliori quando si vuole conservare qualcosa in maniera sicura e duratura. Oggi la proposta proviene da uno dei migliori marchi nel settore, il quale è rappresentato da Toshiba. La variante, che prende il nome di Canvio Basics, consente agli utenti di beneficiare di 1TB di memoria interna.

Tutto ciò all’interno di un design compatto e con lo standard USB 3.2 Gen 1 presente per una trasmissione dei dati ancora più rapida. Nella sua variante black, l’hard disk di Toshiba è oggi in offerta a metà prezzo. Costa infatti solo 39,89 € invece che 80 €. Per portarlo a casa, dovete solo aggiungerlo al carrello.

Ovviamente, come in tutti i casi, gli utenti potranno avere l’opportunità di acquistare il prodotto con due anni di garanzia. Ci saranno anche i soliti 30 giorni di reso qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto dopo l’acquisto.