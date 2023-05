Il noto operatore telefonico Tiscali ha da poco rinnovato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Ce n’è per tutti i gusti. Una delle offerte più interessanti, però, è quella denominata Tiscali Smart Basic 30. Quest’ultima ha infatti un costo mensile di molto inferiore ai 10 euro ed ha comunque tanto da offrire.

Tiscali Smart Basic 30, offerta mobile imperdibile a meno di 10 euro al mese

Per chi è alla ricerca di un’offerta rivolta rete mobile dal costo molto basso ma comunque con l’essenziale per navigare in tranquillità, allora questa offerta è l’ideale. Come già accennato in apertura, infatti, da pochi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha rinnovato la sua proposta e ha reso disponibile l’offerta mobile denominata Tiscali Smart Basic 30.

Questa offerta ha un costo davvero molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 5,99 euro al mese. Pagando questo importo, gli utenti potranno comunque navigare tranquillamente grazie ai 30 GB di traffico dati disponibili. Oltre a questo, gli utenti potranno comunque utilizzare anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo, comunque, che l’operatore telefonico Tiscali sta proponendo al momento anche altre offerte di rete mobile piuttosto interessanti. L’offerta dal costo più basso è però quella denominata Tiscali Smart Basic. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 4,99 euro. Con l’offerta in questione, gli utenti potranno quindi utilizzare fino ad 1 GB di traffico dati per navigare in internet e sempre minuti di chiamate senza limiti e 100 SMS verso tutti i numeri.