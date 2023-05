All’inizio di questa settimana Sony ha annunciato un nuovissimo palmare, noto come Project Q. Un dispositivo in grado di riprodurre in streaming i giochi direttamente dalla tua PS5 di casa. Sony ha promesso che il dispositivo sarebbe arrivato entro la fine dell’anno, ma non ha fornito una finestra di rilascio più precisa. Per fortuna, una nuova voce afferma che il palmare potrebbe arrivare a novembre.

Questo dettaglio viene da Tom Henderson di Insider Gaming, lo stesso giornalista che ha rivelato dettagli sul palmare Sony ad aprile. Henderson ha twittato che Project Q è attualmente sulla buona strada per il rilascio da metà a fine novembre di quest’anno. Presumibilmente gli auricolari PlayStation verranno lanciati nello stesso periodo, se non prima.

Henderson non ha divulgato ulteriori dettagli su Project Q, incluso il prezzo. Ma se ciò che dice è accurato, significa che sarà messo in vendita giusto in tempo per le vacanze e intorno al terzo compleanno della PS5.

Bisogna ancora aspettare

Parlando di design, è come se fosse un tablet LCD da 8 pollici con metà di un controller DualSense su entrambi i lati. Più o meno come la Nintendo Switch, ma senza la possibilità di giocare a giochi autonomi. Per quanto ne sappiamo, questo sarà un dispositivo solo streaming che ti darà accesso remoto ai giochi in esecuzione sulla tua PS5.

Ovviamente speriamo seriamente che Project Q sia di più di un semplice portale di streaming. La PS5 e la PS4 consentono già entrambe la riproduzione remota agli smartphone ed esistono già molte alternative che ti consentono di giocare senza connetterti a un controller DualSense.

Ma dal momento che tale funzione non sembra essere disponibile su smartphone e tablet, e se implementata correttamente Project Q potrebbe consentire agli utenti di portare il cloud gaming in movimento. Ma quelli sono indiscrezioni dato che Sony non ha annunciato nulla del genere finora.