Soundbar da gaming al 50% di sconto, costa solo 19 euro su Amazon

Vi siete mai ritrovati di fronte ad un articolo su Amazon con un prezzo talmente basso da stimolare la vostra voglia di acquisti? E' questo il caso della nuova soundbar di Trust che oggi si mostra ad un prezzo shock.

Soundbar di Trust in offerta su Amazon: ecco le sue caratteristiche e il link per l’acquisto

Quando si corre su Amazon non si può fare altro che valutare più di una soluzione. Effettivamente acquistare solo un prodotto potrebbe talvolta lasciare quella sorta di sentimento di rimorso, come se si fosse dimenticato qualcosa. Probabilmente se avete 20 € che vi avanzano, potreste essere contenti di spenderli acquistando questa Soundbar di Trust. La GXT 620 Axon è una soluzione eccezionale, adatta per tutti gli amanti del gaming.

La potenza è di 12 W, giusto per una postazione computer senza troppe pretese. Ricordiamo che è anche illuminata da alcuni LED sull’estremità di destra, la quale presenta anche la rotella per regolare il volume. Risulta adatta per ogni evenienza, sia per computer che per smartphone ma anche per varie TV.

Oggi Amazon ha deciso di proporre un prezzo scontato quasi della metà: la soundbar costa infatti solo 19,84 €. Si tratta di uno sconto molto corposo dal momento che il prezzo iniziale consisteva in 34,99 €. Per acquistarla adesso dovete solo aggiungerla al carrello. Non vi resta che fare presto: potrebbe andare in esaurimento scorte.