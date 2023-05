Esselunga da SOGNO, sconto all'80% su uno SMARTPHONE imperdibile

Esselunga è pronta a far sognare letteralmente ogni singolo consumatore in Italia, in questi giorni ha messo a disposizione una fantastica promozione con la quale riuscire a convincere tutti all’acquisto, anche avvicinandosi ad un prodotto di fascia bassa di una delle migliori aziende in circolazione.

Il risparmio da Esselunga raggiunge indubbiamente livelli altissimi, gli utenti possono approfittare dello sconto indicato, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, in questo modo si avrà la certezza di potervici accedere, recandosi personalmente presso un punto vendita. Ricordiamo, ad ogni modo, che tutti i prodotti sono corredati dalla garanzia di 24 mesi e sono anche completamente sbrandizzati.

Esselunga, offerte da non credere per poco tempo

Fino al 7 giugno da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta il giusto passo in avanti verso un risparmio ben superiore alle aspettative. Il prodotto su cui si basa l’intera soluzione corrente non è altro che lo Xiaomi Redmi Note 11, uno smartphone di fascia medio-bassa, acquistabile dal pubblico a soli 169 euro, ed oggi consigliatissimo per coloro che vogliono spendere poco, godendo comunque di discrete prestazioni.

Le specifiche tecniche sono sin da subito di ottimo livello, infatti parliamo di un terminale con display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, un processore octa-core fino a 2.4GHz (è un Qualcomm Snapdragon 680), per finire con una configurazione di base che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non mancano comunque una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel), una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 33 watt, per finire con il chip NFC per i pagamenti mobili.