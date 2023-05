La maggior parte delle auto che puoi acquistare nel 2023 è dotata di un sistema di infotainment che ti consente di eseguire il mirroring del display del tuo smartphone utilizzando Apple CarPlay o Android Auto.

Questa è una delle funzioni più importanti per chi acquista, considerando che la maggior parte delle persone utilizza un iPhone o un telefono Android, e a tutti piace accedere al sistema operativo, nonché alle sue varie app e funzionalità sul display della propria auto.

Tuttavia, General Motors ha recentemente annunciato che intende interrompere il supporto per Android Auto e Apple CarPlay nelle sue auto a partire dal 2024, costringendo così gli utenti a fare affidamento sul software proprietario anziché sul sistema operativo del proprio telefono.

GM si concentrerà sul software nativo al fine di voler creare un nuovo sistema per i suoi prossimi veicoli elettrici. Questo servirà ad elaborare i dati in tempo reale dai sensori del veicolo e prevedere con precisione l’autonomia prevista in base alla carica della batteria, alla pressione dei pneumatici, al traffico in tempo reale e alla temperatura esterna. GM afferma che ottimizzerà anche i percorsi di navigazione e renderà più facile trovare le stazioni di ricarica più vicine utilizzando dati in tempo reale.

La vera mossa di GM

Tuttavia, per chi non volesse questo sistema di infotainment, resta sempre la possibilità di accedere ad Apple CarPlay e Android Auto tramite il software nativo. I modelli attuali sono dotati di un sistema che può essere collegato con Android Auto e Apple CarPlay tramite cavo o wireless.

Ma il vero motivo per cui GM vuole cambiare, è che attualmente il suo nuovo sistema operativo è sviluppato in collaborazione con Google.

Reuters cita Mary Barra, CEO di General Motors, ha affermato inoltre che la casa automobilistica intende aumentare i ricavi di almeno 20 miliardi entro il 2030. Se GM abbandona Apple CarPlay e Android Auto, avrà l’opportunità di aumentare i suoi guadagni implementando abbonamenti per vari servizi attraverso il suo software nativo.