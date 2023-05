CoopVoce distrugge i concorrenti, la EVO 150 è incredibile con tutto illimitato

Dopo aver notato la particolare inflessione degli altri provider nel proporre offerte di livello, CoopVoce ha scelto di optare per il contrattacco. Questo, all’insegna del risparmio e dell’abbondanza di contenuti, sta andando avanti nei confronti delle principali aziende concorrenti. Gli altri provider virtuali hanno infatti perso terreno rispetto al gestore di Coop, il quale sta improntando la sua campagna promozionale su due offerte in particolare.

La prima, sicuramente conosciutissima nell’ambito della telefonia mobile è la EVO 150, promo di spicco di CoopVoce. La seconda è la EVO 30, la quale è in ulteriore promozione solo per alcuni giorni.

CoopVoce è il miglior gestore virtuale in assoluto: a dimostrarlo sono le sue EVO che arrivano a 150 giga al mese

Per quanto riguarda la prima proposta, gli utenti che la sceglieranno potranno avere ogni mese il meglio. Si parte da un prezzo mensile pari a 8,90 € per sempre, il quale non cambia non essendo soggetto a rimodulazioni. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e soprattutto una quantità pari a 150 giga in 4G per navigare in internet ogni giorno.

La seconda promo è leggermente più basilare ma a guadagnarne sono coloro che sceglieranno di avere un costo mensile più basso. Per questo motivo la EVO 30 risulta particolarmente appetibile. Il costo mensile, che anche in questo caso dura per sempre, è di soli 5,90 € al mese, ma tra pochi giorni aumenterà di 1 €.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web.