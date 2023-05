Carta d'identità elettronica, ecco come ottenerla sullo smartphone

La carta d’identità cartacea è destinata a diventare obsoleta con l’introduzione della nuova carta d’identità elettronica, un documento digitale che può essere facilmente accessibile dal proprio smartphone. Questo cambiamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione della società, facilitando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Carta d’identità elettronica: i passaggi

La carta d’identità elettronica funziona attraverso un’app, e può essere utilizzata con SPID o un QR Code. Per i servizi che richiedono un livello di sicurezza 1 o 2, è sufficiente inserire nome utente e password, insieme a un codice temporaneo ricevuto via SMS. Per i servizi che richiedono un livello di sicurezza 3, è necessario invece utilizzare la carta fisica o inquadrare un QR Code tramite l’App CieID.

La carta d’identità elettronica offre l’accesso a vari servizi online, come l’Agenzia delle Entrate o il sito INPS. Inoltre, permette di firmare un documento digitale attraverso una firma elettronica avanzata, sia in ambito pubblico che privato. Per attivare i servizi online della carta d’identità elettronica, sono necessari PIN e PUK. Dopo aver ricevuto questi codici, è necessario connettersi al sito www.cartaidentita.it e seguire il link “attiva le credenziali”. Se si perde il codice PUK, è possibile recuperarlo utilizzando l’App CieID e la funzione “recupera PUK”.

Per chi non lo sapesse, l’App CieID è un’applicazione dedicata alla carta d’identità elettronica. Questa app permette di accedere ai servizi online utilizzando la carta elettronica senza la necessità di un lettore di smartcard o di leggere fisicamente la carta tramite NFC. Per utilizzare l’app, è necessario registrare la propria carta d’identità elettronica e lo smartphone sull’app.